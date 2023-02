Comment aider son enfant à surmonter la peur de l’échec ?

Avoir une mauvaise note, être rejeté par son groupe de pairs, ne pas réussir sa compétition sportive... Régulièrement, les enfants et adolescents sont confrontés à l’échec. Bien supporté par certains, il peut être très difficile à vivre pour d’autres, voire devenir source de grandes souffrances. Pourquoi ? Comment aider son enfant à surmonter sa peur d’échouer ?

Appréhender un échec est normal. Chaque jeune y pense forcément, que ce soit dans le cadre de sa scolarité, de son orientation, dans ses relations sociales, en famille, ou encore lors d’activités extrascolaires. Cette appréhension peut même constituer un véritable moteur. On parle alors de stress positif, celui qui permet de se mettre en mouvement, de se motiver et qui aide à donner le meilleur de soi-même. Cependant, chez certains jeunes, ce stress peut devenir envahissant et se transformer en véritable angoisse. Avec des conséquences parfois lourdes sur leur quotidien.

Une peur à l’expression silencieuse

Un jeune ne s’exprime pas forcément sur sa peur de l’échec. Et les manifestations de cette peur ne sont pas toujours explicites.

“Le parent doit être dans l’observation de tout changement qui peut se produire chez son enfant : son sommeil est perturbé – il a du mal à s’endormir ou a des réveils nocturnes –, son humeur se modifie, il a des comportements inhabituels… Il peut aussi se mettre à fournir un travail excessif : il passe beaucoup trop de temps sur ses devoirs, se couche tard… Ces symptômes s’expriment parfois de manière sourde, et ce n’est pas toujours facile d’y être sensible”, prévient Marie-France Cavallari-Vincent, psychologue clinicienne à Saint-Germain-en-Laye, spécialiste notamment de la souffrance scolaire et des troubles anxieux chez les jeunes.