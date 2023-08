Une semaine décisive pour la Lyonnaise Caroline Garcia

Depuis ce début de saison, j ai eu plein de peurs, elles se sont toutes réalisées et vous savez quoi … je suis toujours là, tjrs en vie, et je joue toujours au tennis 🤗🙌🏻🙏🏻💪🏻

Nos peurs sont souvent plus grandes et dangereuses dans notre tête. pic.twitter.com/TTJ2RRn1lO