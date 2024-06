Alors que Roland-Garros se termine à Paris, l'Open Sopra Steria, deuxième tournoi professionnel de tennis à Lyon, démarre ce dimanche.

Loin de la finale opposant Carlos Alcaraz à Alexander Zverev aux Internationaux de France, des joueurs de seconde zone se sont donnés rendez-vous au Tennis Club de Lyon, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour participer au deuxième tournoi professionnel de la ville. Après l'Open Parc, remporté par le Lyonnais Giovanni Mpetshi Perricard fin mai pour la dernière édition du tournoi de la Tête d'Or, l'Open Sopra Steria, le traditionnel tournoi lyonnais de catégorie "challenger", inférieur aux tournois ATP, entre en piste. Et quelques jolis noms du gratin mondial, venus tout droit du Grand Chelem parisien, seront présents pour la huitième édition du tournoi.

Le premier, Alexandre Müller, 90e mondial et quart-de-finaliste à Rome avant Roland-Garros, a décidé de revenir à Lyon après sa participation à l'Open Parc (élimination dès le deuxième match, contre Kotov en 8es). Il fera partie des grands favoris de cette édition. Le second, Hugo Gaston, 88e mondial et lui aussi à l'Open Parc quelques semaines plus tôt - où il avait réalisé un très beau parcours en atteignant les quarts de finale -, fera lui aussi figure de candidat pour la victoire finale. Avant cette année, le Toulousain était le dernier Français à avoir atteint les 8es de finale à Roland-Garros. C'était en 2020, il avait alors 20 ans.

Une armada de Français engagés

Battu d'entrée en 2022, Luca Van Assche, vainqueur de Roland-Garros Junior en 2021, a décidé de revenir à Lyon pour retrouver de la confiance après un début de saison en demi-teinte. Le Français, qui connaît la ville puisqu'il avait notamment joué au Tennis Club de Lyon, à Saint-Foy et étudié à l'INSA Lyon, fera lui aussi figure de prétendant sérieux pour la victoire finale. D'autres noms, comme ceux de Lucas Pouille, Quentin Halys ou encore Gabriel Debru, vainqueur de Roland-Garros junior en 2022, seront particulièrement attendus sur ce tournoi (10-16 mai), alors que Benoît Paire a lui été contraint de déclarer forfait.