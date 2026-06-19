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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine

  • par Loane Carpano

    • Plusieurs travaux perturberont le trafic sur les routes du Rhône du 22 au 26 juin prochain.

    Plusieurs travaux perturberont le trafic sur les routes du Rhône la semaine prochaine. Afin de garantir la sécurité des usagers, des travaux de reprofilage de la route seront réalisées le 22 juin sur plusieurs routes du Rhône, à savoir, la RD 504 de Cublize, la RD 604 de Thizy-les-Bourgs et la RD 605 de Meaux-la-Montagne. Des circulations alternées manuelles seront mises en place pour permettre aux usagers de circuler sur l'axe. Ce même 22 juin, des travaux de pontage seront également réalisés à Cublize.

    En parallèle, la RD 88 de Claveisolles sera barrée le 22 juin en raison de travaux préparatoires avant enduits.

    Enfin, des travaux d'enrobées et de caniveau seront réalisés du 22 au 26 juin sur la RD9 à hauteur de Dracé. Par conséquent, la route devrait être barrée pendant une ou deux journées.

    Lire aussi : Lyon : la gare de Perrache sera fermée tout le week-end en raison de travaux

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