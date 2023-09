Lyon : un groupe d'opposition fait sept propositions pour préparer les canicules

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. On parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les groupes Pour Lyon et Inventer la Métropole de demain dressent une liste de sept propositions pour "définir une stratégie canicule plus ambitieuse à l'échelle métropolitaine et municipale".

L'été joue les prolongations à Lyon, en vigilance canicule depuis trois jours, après deux semaines à plus de 34 degrés à la mi-août. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, les groupes Pour Lyon (Ville) de Yann Cucherat et Inventer la Métropole de demain (Métropole) de Louis Pelaez, se disent "à la disposition de messieurs Bernard et Doucet", président de la Métropole et maire de la Ville de Lyon, "pour travailler avec eux", sur la gestion des canicules.

"Définir une stratégie canicule plus ambitieuse à l'échelle métropolitaine et municipale"

"Notre dispositif territorial de lutte contre la canicule ne pourra pas tenir sur le long-terme", jugent les groupes d'opposition, qui font ainsi sept propositions pour "apprendre à vivre avec ces fortes chaleurs" et "définir une stratégie canicule plus ambitieuse à l'échelle métropolitaine et municipale".

Les conseillers municipaux et métropolitains proposent "une gestion plus pro-active du fichier canicule, en menant, en amont de l'été, une recherche et une identification des nouvelles personnes possiblement concernées", une réflexion "sur l'identification et l'ouverture de nouveaux lieux frais". A noter que Ville et Métropole ont ouvert plusieurs musées gratuitement lors des épisodes de canicule cet été. Le gymnase Enghien près de la place Carnot a lui aussi été mis à disposition par la Ville pour accueillir les personnes les plus vulnérables, avec une présence de bénévoles de la Croix-Rouge.

"Accélérer l'aménagement de piscines naturelles dans la Saône et le Rhône"

Les deux groupes d'opposition souhaitent également "accélérer l'aménagement de piscines naturelles dans la Saône et le Rhône et mener une réflexion sur l'aménagement de nouveaux centres nautiques". Seul candidat à ne pas avoir promis de lieux de baignade de la Rhône et/ou la Saône lors des élections métropolitaines, Bruno Bernard a annoncé en juin 2023, le lancement d'une étude en ce sens. Un projet désormais présenté comme une "priorité" "face aux étés chauds et aux îlots de chaleur urbain".

Afin de permettre l'ouverture plus régulière des piscines du territoire, les groupes d'opposition souhaitent travailler à la "montée en puissance significative du recrutement de maîtres-nageurs", "avec une prise en charge par les collectivités de la formation en échange d'un engagement des bénéficiaires à travailler sur nos territoires pendant une période donnée".