Face au vandalisme qu'elle subit, une pétition a été lancée pour la sauvegarde de la Fresque Végétale Lumière, rue de l'Annonciade dans le 1er arrondissement de Lyon.

D'une surface de 800m2 et longue de 120 mètres, la Fresque Végétale Lumière, peinte sur le mur d'enceinte de la clinique Saint-Charles, est l'une des plus grandes et des plus belles de Lyon. Pourtant, elle subit du vandalisme régulier. Sous les reproductions des photographies du reporter et militant Yann Artus-Bertrand, les graffitis se multiplient ces dernières années.

Une fresque "menacée de disparition"

Des dégradations que déplore la personne à l'origine de la pétition lancée le 1er octobre sur la plateforme Change.org. A ses yeux, la fresque serait même "menacée de disparition". Cet internaute appelle donc à la préservation de cette œuvre d'art, qu'il considère comme "pionnière tant sur le thème [de l'écologie] que sur la qualité de la réalisation".

En effet, l'ambition de cette fresque réalisée en 2010 était de coupler des peintures hyperréalistes sur le thème de la sauvegarde la planète, avec des compositions végétales à forte pollinisation et à floraison durable, ainsi qu'avec un éclairage pérenne.

Elle ne fait pas partie du programme de sauvegarde la Ville

Bien qu'elle habille le mur depuis 14 ans, la Fresque Végétale Lumière ne fait pas l'objet d'une protection particulière. En effet, elle n'a pas été sélectionnée pour bénéficier du dispositif de "soutien renforcé" lancé à destination des murs peints, par la Ville de Lyon en juin 2024. Pour rappel, une enveloppe de 250.000€ avait été débloquée pour la rénovation de 26 fresques.

Près de 120 signatures ont été recueillies depuis le lancement de la pétition.