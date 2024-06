Lors du conseil municipal de ce jeudi 27 juin, la Ville de Lyon a voté pour la mise en place d'un dispositif de "soutien renforcé" pour 26 murs peints sélectionnés.

Parmi plus de deux-cent murs peints lyonnais, vingt-six d'entre eux ont été sélectionnés pour bénéficier d'un dispositif de "soutien renforcé", une mesure qui a été votée hier par la Ville de Lyon à l'occasion du conseil municipal. Ce vendredi matin, Sylvain Godinot, 2e adjoint au maire de Lyon et délégué à la Transition Ecologique et au Patrimoine, a présenté le premier mur peint qui va être restauré : "La Bibliothèque de la Cité" (Lyon 1er). Il explique que ce dispositif vise "à reconnaître l’importance patrimoniale des murs peints dans le paysage urbain de Lyon", il ajoute que "ces murs peints font partie du patrimoine urbain des lyonnaises et des lyonnais, il existe un attachement réel et profond".

Lire aussi : Un parcours sonore et dansé inédit pour découvrir les collections du Musée des Moulages

"Un engagement citoyen"

Pour la sélection des vingt-six murs, un comité d'experts s'est réuni à plusieurs reprises, composé "d'un tiers d'élus, un tiers de citoyens qui ont été tirés au sort parmi une liste de volontaires, ainsi que des associations", assure Sylvain Godinot. L'élu affirme que "l'objectif est que la ville s’engage à participer à l’entretien et à la restauration des murs". "On se rend compte du patrimoine vivant que représentent ces murs pour les lyonnais et les lyonnaises", précise Joseph Belletante, directeur du Musée de l'Imprimerie et de la communication graphique. Denis Lang, président de l’association "Sauvegarde et Embellissement de Lyon", se réjouit d'une collaboration "productive et enrichissante" : "C’était une rencontre très intéressante, autant avec les élus, que les responsables culturels et que les citoyens qui ont participé au dernier comité de sélection".

Lire aussi : Une exposition photo sur le rapport à l'outil à Vénissieux

Séverine Jardin est la dirigeante chef de projet Designer associée à CitéCréation, groupes d'artistes en collaboration pour la rénovation des murs, elle confie : "On est fiers de cette création, et fiers d'avoir été choisis par la Ville de Lyon".

Un soutien à "80%"

La Ville de Lyon s'engage à soutenir la réhabilitation des vingt-six murs à 80%, soit à hauteur de 255.000 euros. La durée de ce dispositif s'étend sur vingt ans, les concernés garantissent également qu'ils "se reverront tout les cinq ans pion mettre à jour la liste des murs". Sylvain Godino conclut : "Ce dispositif va s'appliquer pour les 26 murs, nous espérons que les copropriétés veilleront au bon entretien de ce patrimoine".

Lire aussi : 23 millions d’euros pour poursuivre l’aménagement de la Presqu’île à Lyon