Inondations : la Métropole de Lyon déploie une série de mesures de sécurité

Après l’impressionnant épisode de pluie et d’inondations qui a touché la France, et notamment le Rhône, jeudi 17 octobre, la Métropole de Lyon annonce plusieurs mesures et interventions.

L’épisode de pluie et les nombreuses inondations survenus jeudi 17 octobre ont laissé de nombreuses séquelles dans le département du Rhône et dans la métropole lyonnaise. Afin de prévenir de potentiels dangers et pour répondre aux nombreux dégâts déjà constatés, la Métropole de Lyon a d’ores et déjà déployé une série de mesures sur le territoire.

Voirie, pont, nettoiement et transports…

Des moyens humains et matériels supplémentaires ont donc été déployés sur les zones concernées par les pluies et inondations afin de nettoyer les dégâts. Une vingtaine d’agents sont par exemple sur le terrain pour prendre en charge la gestion des dégâts liés à la crue sur les communes de Givors et Grigny, indique la Métropole de Lyon dans un communiqué ce vendredi. Des grandes balayeuses, laveuses, camion plateau ont par ailleurs été déployés et seront en intervention samedi et dimanche si nécessaire. Côté voirie, la D386 "reste impactée suite à l’effondrement d’un muret, les équipes sont sur place pour procéder à la réouverture au plus vite", précise-t-elle encore.

Des interventions de nettoyage et de curetage sont actuellement réalisées sur "de nombreux points critiques." Des pompages sont également en cours à Givors ce vendredi afin de permettre l’accès aux logements touchés par les inondations. "Il n’y a pas de coupure d’eau à déplorer", déclare toutefois la Métropole de Lyon.

Des travaux dans les collèges dès lundi

Concernant les 12 collèges du secteur Sud-Ouest de la métropole lyonnaise fermés ce vendredi 18 octobre (les collèges Aubrac et Vallon à Givors, collège d’Aubarède à Saint Genis Laval, collège Malfroy à Grigny, collège Bernardin à Francheville, collège Rostand à Craponne, collège Plan du loup à Sainte-Foy-lès-Lyon, collège Rousseau à Tassin-la-Demi-Lune, collèges Brossolette, Pagnol et la Clavelière à Oullins Pierre-Bénite et le collège Giono à Saint-Genis-Laval), des opérations d’évaluation des dégâts ont été lancées. La collectivité assure enfin que "les travaux de remise en état interviendront dès lundi pendant la période de vacances scolaires."

