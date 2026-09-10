Lyon : quatre infirmières gazées aux urgences de l’hôpital Édouard-Herriot

Un homme de 20 ans a été interpellé après avoir utilisé une bombe lacrymogène dans le service des urgences de l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Quatre infirmières ont été exposées au gaz mais ont pu reprendre leur travail.

Les faits remontent au jeudi 27 août au matin, au pavillon N de l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un jeune homme de 20 ans serait entré dans le service en affirmant être "poursuivi". Il aurait profité de l’ouverture d’une porte lors de l’arrivée des sapeurs-pompiers pour pénétrer dans un box d’accueil.

L’homme aurait alors utilisé une bombe lacrymogène, avant de poursuivre dans la zone d’accueil. Il a rapidement été maîtrisé par des professionnels du service ainsi que des agents de prévention et de sécurité de l’établissement.

Quatre infirmières ont été directement exposées au gaz. Elles ont souffert notamment de toux et d’irritations aux yeux et à la gorge. Prises en charge immédiatement, elles ont ensuite pu reprendre leur activité. Interpellé par les forces de l’ordre, le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises des faits.