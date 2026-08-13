Un incendie dans la Dôme (Crédit Pompiers de la Drôme)

Alors que le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes est peu à risque, la Drôme reste en vigilance orange pour les de feux de forêts ce jeudi 13 août.

La canicule s'intensifie ce jeudi 13 août en Auvergne-Rhône-Alpes. Après une courte accalmie mercredi, les températures très élevées du jour augmentent à nouveau les risques d'incendie. Dans la Drôme en particulier, le danger de feux est considéré comme élevé par Météo France.

Pour le reste des départements, seules la Haute-Loire et la Haute-Savoie ne sont pas concernées. Les risques sont toutefois modérés dans le Rhône, l'Ain, l'Allier, l'Isère et la Loire par exemple.

Lire aussi : Une chaleur caniculaire à Lyon : jusqu'à 39 degrés attendus aujourd'hui