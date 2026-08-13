Un jeune homme s'est fait voler sa sacoche sous la menace d'un couteau ce dimanche à Lyon. Un gendarme en civil qui a assisté à la scène est intervenu.

Dimanche 9 août, vers 5h20, un jeune homme longe le quai Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon. Un autre homme l'approche alors, selon Le Progrès, il sort un couteau et le menace pour voler sa sacoche. Le suspect, Houssam S., prend ensuite la fuite avec son butin qui ne sera pas retrouvé. Mais un témoin, qui n'est autre qu'un gendarme en civil, assiste à la scène. Il décide donc de poursuivre le voleur présumé en voiture qu'il parvient à rattraper. Houssam S. est interpellé rapidement.

Le suspect en possession d'une vidéo inquiétante

Après son interpellation, les policiers examinent le téléphone du suspect dans lequel ils découvrent une vidéo inquiétante. Celle-ci montre en effet un homme blessant un inconnu à coups de couteau. En conséquence, une enquête est ouverte pour identifier ledit inconnu et établir les circonstances de cette vidéo.

Si Houssam S. reconnait le vol de la sacoche, il nie le recours à un couteau. Lors de son audience en comparution immédiate ce lundi, la procureure requiert 18 mois de prison avec sursis. Mais l'avocate de la défense appuie notamment sur l'absence de casier judiciaire du suspect. Le tribunal le condamne finalement à un an de prison avec sursis et prononce une interdiction de territoire pendant trois ans. Houssam S. est laissé libre à l'issue de l'audience.

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