Le grand parc de Miribel-Jonage, près de Lyon, se dote d'une nouvelle piste cyclable à l'entrée sud.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de la petite reine. Le grand parc de Miribel-Jonage a inauguré lundi une nouvelle piste cyclable à l'entrée sud de son site. Long de 600 mètres, ce nouveau tronçon offre une meilleure accessibilité au grand parc. Un nouvel aménagement qui renforce l'accessibilité au site, répondant à la fois à la fréquentation des loisirs et à la demande de mobilité domicile - travail, en reliant le nord et le sud du parc

Une piste éco-responsable

La piste cyclable a été pensée en tenant compte des enjeux environnementaux. Avec un enrobé à application tiède (130° à la place de 170°), la piste est composée de matériaux recyclés et de liant végétal. Le projet tient également compte des fortes chaleurs en implantant des arbres et arbustes pour apporter ombrage et fraîcheur.

Au total, 26 arbres issus d'espèces locales comme l’érable, utile pour l’ombrage, et plus de 700 plants permettront de créer des haies vivrières avec des mélanges d’espèces, comme les pruneliers, les noisetiers... Ces apports permettent également de créer une "zone de refuge" pour la faune du parc.