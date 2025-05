Une mobilisation contre la Nuit du Bien Commun prévue ce lundi à Lyon

Une mobilisation est organisée lundi 19 mai devant le parc de la Tête d’Or (6e arr.) de Lyon pour s’opposer à la Nuit du Bien Commun, soirée caritative fondée par le milliardaire d’extrême-droite Pierre-Édouard Stérin.

Co-fondée par les hommes d’affaires conservateurs, voire d’extrême droite, Pierre-Édouard Stérin, Stanislas Billot de Lochner et Thibault Farrenq, la Nuit du Bien Commun (NBC) doit se tenir lundi 19 mai au centre de Congrès de Lyon. Cette grande soirée caritative réunie entreprises et particuliers autour de plusieurs enchères dont les donations sont ensuite reversées à dix associations sélectionnées au préalable sur candidature.

Un événement aux intentions louables, mais parasité par l’ombre de Pierre-Édouard Stérin, dont le projet Périclès (pour "Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes", il s’agit d’un plan de 150 millions d’euros sur les dix prochaines années engagé par le milliardaire afin que l’extrême droite accède au pouvoir : Ndlr) révélé par l’Humanité à l’été 2024, entache la réputation.

"Lyon ne veut plus être un laboratoire de l’extrême droite"

Le PCF, mais également des collectifs et associations, se sont depuis fermement opposés à la tenue de cette soirée. Dans un communiqué diffusé le 15 mai, le PCF du Rhône dénonce une soirée "de bienfaisance de façade" qui ne serait que l’un "des rouages du plan de la bataille culturelle Périclès." Le PCF appelle ainsi à la mobilisation lundi 19 mai dès 18 heures à l’entrée du parc de la Tête d’Or “Porte des Enfants du Rhône” (6e arr.). Il ajoute : "L’extrême droite n’a jamais apporté quoi que ce soit de positif pour qui que ce soit ! Elle est un poison qui, lorsqu’elle arrive au pouvoir, gangrène la société et entraîne une diminution des libertés collectives et individuelles (…)."

Une mobilisation à laquelle participera également le collectif des Soulèvements de la Terre 69 qui dénonce une "situation intolérable." Dans leur communiqué du 13 mai, les militants s’insurgent également de la présence de certaines associations lors de la soirée, dont "l'association La maison de Marthe et Marie, qui entretient des liens étroits avec le mouvement pro-vie / anti-IVG et la Manif pour tous, ainsi que l'association Solenciel, dont le fondateur Rodolphe Baron fait des publications anti-IVG et appelle à voter Zemmour sur ses réseaux sociaux."

Le collectif déplore par ailleurs "l'absence de réaction de la part de l'intégralité du personnel politique local et des associations "lauréates" concernées, qui, de toute évidence, savent où elles mettent les pieds. Mais aussi que l'entreprise lyonnaise GL Events" qui "laisse s'organiser des événements qui permettront au gratin de la bourgeoisie lyonnaise d'inonder d'argent les milieux anti-IVG et racistes, dans une salle appartenant à la métropole de Lyon dont il a la charge."

Lire aussi : Dissolution de la Jeune Garde : le PCF Rhône dénonce une "manœuvre politique" du gouvernement