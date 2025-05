Près de Lyon, le passage à niveau de Vernaison fermé dans la nuit de lundi à mardi

Afin que des travaux de réfection de l’enrobé soient réalisés, le passage à niveau de Vernaison, près de Lyon, sera fermé à la circulation dans la nuit du 19 au 20 mai.

Le passage à niveau 363 de Vernaison sera fermé à la circulation dans la nuit du 19 au 20 mai, de 20 heures à 6 heures le lendemain. SNCF Réseau va en effet engager des travaux de réfection de l’enrobé pour un coût total de 27 300 euros, rapporte Le Progrès.

Des itinéraires de déviation seront donc mis en place pour les usagers. Pour se rendre à Vernaison ou pour accéder à l’autoroute A7 et l’Est lyonnais, il faudra se rendre à Givors et emprunter la départementale D315 "Route de Givors" en direction de Millery/Grigny/Givors. Ou alors la bretelle d’accès à l’autoroute de Pierre-Bénite depuis la départementale D315 "Route de Lyon" en direction des communes d’Irigny et Pierre-Bénite.

Pour les piétons et les cyclistes, une déviation sera mise en place par le chemin de Halage puis par le passage sous terrain rejoignant la rue Port Puys au quai des bassins.