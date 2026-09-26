Le festival international d’illustration contemporaine revient à Lyon ce week-end pour sa 4e édition, réunissant pour l'occasion des artistes français et internationaux autour d’expositions, ateliers et rencontres.

Organisé par KIBLIND, l’Illustration Festival (IF) propose une nouvelle immersion dans l’univers de l’illustration contemporaine. Dans le cadre d’un focus consacré à la scène de l’illustration taïwanaise, six artistes du pays seront présents pour cette 4e édition.

Au programme : expositions, ateliers et rencontres

Durant deux jours, les visiteurs peuvent ainsi découvrir plusieurs expositions et rencontrer les artistes. Ils peuvent également participer à des workshops de dessin et de peinture, assister à des projections de courts-métrages animés ou encore des talks et masterclasses. Un marché d’objets illustrés, un salon éphémère de tatouage et des espaces consacrés aux illustrations virtuelles complètent la programmation.

La soirée de ce samedi sera d'ailleurs rythmée par une "baston dessinée" qui réunira six illustrateurs, des concerts et DJ sets illustrés. KIBLIND Magazine lancera par la même occasion son nouveau numéro. Le festival se tient samedi de 10 heures à minuit et dimanche de 10 à 19 heures, aux SUBS et à l’ENSBA Lyon.

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