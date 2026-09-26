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L’exposition « Vivre Ensemble » de Yann Arthus-Bertrand s’installe à Lyon. (Photo Lyon Capitale)

Lyon : Yann Arthus-Bertrand expose 190 photos au parc de la Tête d’or

  • par Amaury Perrin

    • L’exposition "Vivre ensemble" de Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras s’installe au parc de la Tête d’or et au Chalet du parc jusqu’au 8 novembre. L’événement marque aussi la réouverture du Chalet du Parc, fermé depuis plus de dix ans.

    Depuis le 18 septembre, les Lyonnais peuvent découvrir 190 photographies de Yann Arthus-Bertrand dans le parc de la Tête d’or et au sein du Chalet du Parc. Portée notamment par la fondation GoodPlanet, l’exposition "Vivre ensemble" dresse un portrait de la diversité de la France contemporaine.

    Une exposition jusque dans le Chalet du Parc

    Les photographies prennent ainsi place en plein air dans le parc, mais aussi à l’intérieur du Chalet, entièrement rénové et inauguré la semaine passée. À travers ces images, Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras proposent de montrer les différents visages de la société française d'aujourd'hui.

    L’exposition est visible jusqu’au 8 novembre. Son installation accompagne d'ailleurs la réouverture du Chalet du Parc après plus d’une décennie de fermeture. La réhabilitation du bâtiment, qui accueille désormais le public, avait été évaluée à plus de 4 millions d’euros.

    Lire aussi : Chalet du Parc : "on rouvre un lieu symbolique" se félicite Gautier Chapuis

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