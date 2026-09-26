La 20e édition de la Tournée Destination Universités Québec fait étape à Lyon dimanche 11 octobre. Une douzaine d’établissements québécois seront réunis pour informer sur les études outre-Atlantique.

Le Québec reste une destination particulièrement prisée des étudiants français. C'est pourquoi la 20e édition de la Tournée Destination Universités Québec se tiendra dimanche 11 octobre à l'Hôtel Mercure Perrache à Lyon. Une douzaine d’universités québécoises seront ainsi réunies de 11 à 17 heures pour venir à la rencontre de lycéens et étudiants intéressés par des études outre-Atlantique.

Découvrir les modalités d'admission et de départ

Après Lille, Lyon sera la deuxième étape de l'évènement qui se poursuivra ensuite à Nantes, Rennes et Paris. Les universités présentes se tiendront à disposition pour apporter des réponses concrètes aux jeunes et à leurs familles. Parmi elles, les universités de Montréal, Sherbrooke, Laval, Bishops, Trois-Rivières et Concordia.

Les intéressés pourront notamment découvrir les programmes, les conditions d’admission et les modalités de départ. Un large éventail de disciplines sera ainsi représenté. Celles-ci vont des sciences de l’ingénieur à la gestion, en passant par les sciences de l’environnement, l’intelligence artificielle ou encore les sciences humaines.

15 à 20 000 français par an partent étudier au Canada

Depuis plusieurs années, le Canada occupe la première place des destinations préférées des étudiants français pour partir étudier à l'étranger. C'est pourquoi à l’automne 2025, 29% des étudiants internationaux du Québec étaient français, selon l’Institut de la statistique du Québec. Ces derniers bénéficient en effet de droits de scolarité spécifiques issus des ententes France–Québec.

En moyenne, ce sont donc 15 à 20 000 jeunes français qui partent chaque année au Canada, selon les chiffres de l'IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada). La grande majorité choisissant la province du Québec pour leurs études. Il faut toutefois noter que le gouvernement canadien a instauré en 2024 un plafond national strict sur les permis d'études. Les autorités ont ainsi souhaité réguler les volumes d'immigration globaux, jugés trop importants.

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