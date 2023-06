À Lyon, 500 emplois à pourvoir dans la fonction publique

Mardi 27 et mercredi 28 juin, l'Hôtel de Région à Lyon accueille le salon de l'emploi public territorial. Plus de 500 emplois sont à pourvoir dans le Rhône.

Durant deux jours, le mardi 27 et mercredi 28 juin, l’Hôtel de Région (Lyon 2e) va accueillir un salon de l’emploi public territorial et de la fonction publique. Au total, plus de 40 exposants vont proposer 500 offres d'emplois disponibles au niveau de la Métropole de Lyon et du département du Rhône.

80 offres pour les personnes en situation de handicap

Les visiteurs vont pouvoir s’informer sur 240 métiers de l’administratif, sport ou encore de la culture, sous forme de conférences où de tables rondes. Sur la totalité des offres d’emplois, plus de 80 sont dédiés a des personnes en situation de handicap notamment dans les ressources humaines, la petite enfance et la comptabilité.