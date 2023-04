La Métropole de Lyon veut accompagner les publics éloignés vers l'emploi

La Métropole de Lyon débloque trois millions d'euros pour accompagner les personnes éloignées de l'emploi dans les filières en tension.

Face à la pénurie d'embauche dans les filières en tension, la Métropole de Lyon lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) de trois millions d'euros pour accompagner les publics éloignés de l'emploi vers ces entreprises en difficulté de recrutement.

Les filières qui connaissent le plus de tension sont tournées vers l'industrie, la transition écologique, l'hôtellerie-restauration, le numérique ou encore le social. En effet, dans le Rhône, Pôle Emploi a estimé qu'il manquait plus de 100 000 besoins en main d'œuvre dans ces secteurs en tension.

Accompagner 3 000 personnes

Cet AMI permet d'accompagner jusqu'à 3000 personnes, dont "au moins 70% des allocataires du RSA, vers des emplois durables au sein de ces filières", entre 2023 et 2025. Même si le nombre de chômeurs a diminué nettement (-10%) en un an sur l'agglomération lyonnaise, le nombre d'allocataires du RSA depuis plus de quatre ans reste élevé.

C'est pourquoi, dans la continuité du programme "Rebondir", la collectivité inscrit sa démarche dans la continuité de son engagement dans l'insertion professionnelle depuis le début de son mandat, notamment avec le vote du projet métropolitain d'insertion pour l'emploi dans l'optique de lutter contre l'exclusion sociale, garantir et favoriser des parcours d'insertion, accompagner les employeurs et soutenir le développement des entreprises.