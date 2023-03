La caravane des métiers fait une halte au Groupama Stadium fin mars

La caravane des métiers fait une tournée dans 13 villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fera une halte dans la métropole de Lyon au Groupama Stadium le 27 mars prochain.

Après une première édition, la caravane des métiers lancée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes Orientation revient faire le tour de 13 villes du territoire aurhalpin, du 21 mars au 4 avril. Parti pour aller à la rencontre du public, la caravane prévoit de faire une escale dans la métropole de Lyon, au Groupama Stadium, à Décines-Charpieu, le 27 mars.

Une quinzaine de bus

Durant ces quelque deux semaines, une quinzaine de bus sera mobilisée. De nombreuses démonstrations, des animations participatives, des immersions, des échanges et des rencontres sont au programme. Destinée au public jeune notamment, la caravane des métiers permet de faire découvrir les métiers et formations à faire dans la région, de manière ludique, le temps d'une journée. Parmi la quinzaine d'entreprises et formations mobilisées, il y a la SNCF, le CFA Agro IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes, Plyvia formation, l'armée de terre, les compagnons du devoir, etc. Les organismes présents proposent une diversité d'offres : alternance, apprentissage, stages et découverte d'entreprises, emploi set job d'été.

La caravane des métiers sera présente de 9h à 16h30 durant chaque journée.