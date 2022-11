Lyon : plus de 700 métiers à découvrir au Mondial des Métiers à Eurexpo

La Région Auvergne-Rhône-Alpes donne rendez-vous aux Lyonnais à Eurexpo du 1er au 4 décembre à l'occasion de la 25e édition du Mondial des Métiers.

Début décembre, direction Eurexpo en périphérie de Lyon pour découvrir pas loin de 700 métiers différents, à l'occasion du Mondial des Métiers organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le salon met à l'honneur les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations dans la région.

Durant quatre jours, du 1er au 4 décembre, les visiteurs pourront échanger avec des professionnels par le biais de démonstrations interactives et participer à des conférences ainsi que des ateliers.

68 domaines professionnels

En tout, 68 domaines professionnels seront représentés, autour du numérique, du bâtiment, de la chimie, ou encore de l'agriculture. Pour la Région, le but est de "favoriser la découverte des métiers et de transmettre une information de qualité sur les métiers, les secteurs d'activité et les débouchés professionnels de notre région". En 2020, 120 000 visiteurs s'étaient déplacés à l'évènement. Tous les niveaux de qualification sont concernés, du collège à la formation continue en passant par les personnes en reconversion professionnelle ou les demandeurs d'emploi.

Une programmation dense