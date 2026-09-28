Présentée ce lundi 28 septembre en conseil métropolitain, la délibération concernant la rénovation du pont de l'Université à Lyon a été adoptée. Si à l'origine le projet porté par l'ancienne majorité écologiste prévoyait la mise en place d'une piste cyclable séparée de la chaussée et d'un couloir de bus dédié, la majorité présidée par Véronique Sarselli a tranché et les voitures conserveront quatre voies de circulation.

C'est l'un des sujets qui a donné lieu à de vifs échanges dans l'hémicycle ce lundi pour le conseil métropolitain de rentrée. Le cas du pont de l'Université à Lyon était débattu et son projet de rénovation voté. Un projet déjà dévoilé la semaine dernière dans la presse et qui prévoit de laisser cohabiter, comme c'est le cas actuellement, les piétons, cyclistes et candélabres sur les trottoirs de ce pont construit en 1903 et qui accueille aujourd'hui chaque jour 3000 vélos et 22 000 véhicules.

Initialement, le projet de rénovation, porté par l'ancienne majorité écologiste, devait permettre la création d'une voie dédiée aux vélos mais également d'un couloir de bus. Les voies réservées aux voitures devaient être réduites de moitié. Pour mener à bien ce projet, la chaussée devait être élargie. Un élargissement, qui selon la Métropole de Lyon, engendrait un "surcoût d'environ 1,5 millions d'euros".

"Ce qui s’impose aujourd’hui à nous, c’est l’urgence de rénover un ouvrage dont la structure est fortement dégradée" estime Gilles Gascon, vice-président aux mobilités. Si la collectivité ne ferme pas la porte à la possibilité, dans le futur, de créer une voie dédiée aux cyclistes ou un couloir, expliquant comme elle sait si bien le faire que "des études sont en cours", ce choix de revenir sur le projet initial n'est pas du goût de l'opposition métropolitaine.

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"A contresens de l'histoire"

"Pendant votre campagne, vous aviez annoncé vouloir mettre en œuvre une politique de bon sens" s'est exprimé Jérôme Bertrand, conseiller métropolitain du groupe Socialiste et place publique ce lundi. "Le pragmatisme ne peut pas se résumer à défaire tout ce qui a été fait jusqu'à présent sous prétexte que ça a été fait par une autre couleur politique que la vôtre" complète-t-il.

"Votre idéologie 100% voiture est en dépit du bon sens et même à contresens de l'histoire" avance de son côté Benjamin Badouard pour le groupe Écologiste et apparentés. "Vous annoncez vouloir appuyer votre politique sur les sujets de sécurité. Mais apparemment votre majorité a décidé de renoncer à la sécurité des plus vulnérables : les piétons et cyclistes" complète le conseiller d'opposition.

"Il faut arrêter les caricatures" leur a ensuite répondu Gilles Gascon, expliquant qu'il "n'est pas question de ne plus envisager de faire passer la VL8 et le C12" sur le pont de l'Université. "Les travaux engagés aujourd’hui ne ferment aucune possibilité pour demain : ils sont compatibles avec un aménagement ultérieur du pont, sans avoir à reprendre ce qui aura été réalisé et sans surcoût lié à ces travaux. Réparer aujourd’hui n’est pas renoncer à transformer demain" estime le maire de Saint-Priest.

"Je vous invite à revoir ce que vous avez fait"

"Vous avez passé six années de mandat à ne pas faire les travaux sur ces ponts. Je sais que vous adorez nous donner des leçons mais je vous invite à revoir ce que vous avez fait" attaque également Véronique Sarselli. "Moi ce que je vois c'est ce que vous avez accepté de mettre en insécurité tous les usagers en repoussant sans cesse de mener à bien ces travaux" poursuit la présidente, quelques secondes avant que cette délibération soit adoptée par le conseil métropolitain.

La restauration du pont de l'Université fait suite notamment à une inspection réalisée fin 2025 qui a mis en évidence "une forte accélération des dégradations de l'ouvrage" détaille la Métropole. Avant de compléter : "Sans intervention rapide, sa capacité portante pourrait devenir insuffisante et conduire à terme à l'imiter son franchissement aux véhicules de moins de 3,5 tonnes".

Le coût total de l'opération doit s'élever à 15 millions d'euros. Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines sur ce pont reliant les 2e et 7e arrondissements de Lyon.

Deux autres ponts bientôt rénovés

Le pont de Vernaison, qui relie Solaize à Vernaison, fera également l'objet d'une réhabilitation lourde pour 29 millions d'euros. Classé 3U et interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes depuis 2020, il accueille environ 13 500 véhicules par jour. Un espace dédié aux piétons et aux cyclistes sera créé. Les travaux sont prévus entre 2028 et 2030.

À Couzon-au-Mont-d'Or, le pont suspendu construit en 1840 sera aussi rénové pour 14 millions d'euros. Câbles, ancrages, pile centrale et tablier seront notamment repris. Deux encorbellements permettront d'élargir les espaces dédiés aux piétons et cyclistes. Le pont sera fermé aux voitures pendant environ 15 mois.

Au total, la Métropole de Lyon engagera 58 millions d'euros sur ces trois ouvrages pour "la sécurité quotidienne des usagers et la pérennité de son patrimoine".