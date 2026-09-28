Rhône : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 15 ans disparue

Pauline Gayvallet, âgée de 15 ans, est recherchée depuis le jeudi 24 septembre. Elle a quitté son domicile de Sérézin-du-Rhône pour se rendre au lycée Saint-Charles de Vienne, mais ne s’y est pas présentée.

La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoins pour retrouver Pauline Gayvallet. L’adolescente de 15 ans est recherchée depuis le jeudi 24 septembre. Selon les militaires, elle aurait quitté son domicile, situé à Sérézin-du-Rhône, pour se rendre au lycée Saint-Charles de Vienne, en Isère. Problème, elle ne se serait jamais présentée à l’établissement.

Pauline mesure 1,63 m et est décrite comme étant de corpulence mince. Au moment de sa disparition, elle portait une veste de survêtement grise, un jean bleu à pattes d’éléphant ainsi qu’une boucle d’oreille noire à l’oreille gauche.

Toute personne disposant d’informations complémentaires qui pourrait aider les enquêteurs est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Symphorien-d’Ozon au 04 78 02 71 20 ou de composer le 17.

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