Plusieurs dizaines de plaques de sépultures ont été dégradées dans le Tata sénégalais de Chasselay, nécropole dédiée aux tirailleurs, au nord de Lyon, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture du Rhône.

"J'apprends avec stupeur et effroi la dégradation du Tata sénégalais de Chasselay, nécropole et lieu de mémoire dédié aux tirailleurs tombés pour la France", a écrit sur X la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles. La nécropole située à Chasselay, dans le Rhône, et dédiée aux tirailleurs sénégalais, a été dégradée.

"Profaner un tel site, c'est outrager leur sacrifice et bafouer notre histoire commune", poursuit la ministre dans sa publication, ajoutant soutenir la démarche de l'Office national des combattants et victimes de guerre qui a déposé plainte.

Des tags se référant au "vaudou" ont aussi été apposés sur les murs d'enceinte, a indiqué la préfecture. "La profanation du Tata sénégalais de Chasselay et de la mémoire des tirailleurs est une honte pour ses auteurs. Les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour assurer une remise en état rapide de la nécropole", a déclaré la préfète du Rhône sur X.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie.