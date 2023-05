Une fuite de gaz toxique chez Arkema Pierre-Bénite près de Lyon

Une fuite de gaz toxique a eu lieu ce mardi 2 mai sur le site Arkema de Pierre-Bénite près de Lyon.

Ce mardi 2 mai à 17 h 30, une fuite de trifluore de bore, produit utilisé comme catalyseur dans les industries pharmaceutique et électronique, a eu lieu sur un atelier de production de l'usine Arkema de Pierre-Bénite, près de Lyon. Le trifluore de bore est considéré comme toxique, irritant et corrosif pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.

Pas de dommage corporel selon Arkema

Dans un communiqué de presse, Arkema indique que "l'arrêt d'urgence de l'atelier a été immédiatement déclenché par le personnel de l’atelier. Les équipes

internes de sécurité sont rapidement intervenues afin de mettre en place les moyens d’intervention nécessaires à la maîtrise de l’évènement".

L'incident n'aurait pas causé de dommage corporel et s'est traduit par l'émission de fumées blanches à proximité de l'atelier. L'évènement aurait été circonscrit à l'intérieur de l'atelier.

L’indice "matières dangereuses relâchées" de cet incident, selon la définition du Ministère de la Transition écologique et solidaire, est évalué au niveau 3 sur une échelle qui en comporte 6. La situation a été totalement maîtrisée à 18h00.

Les autorités compétentes (DREAL, mairie, Secours extérieurs) ont été informées, et des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.