Danse au Radiant-Bellevue : Léo Walk, en état(s) de grâce

À la fois mannequin, danseur et chorégraphe, Léo Walk est un artiste qui a tout pour nous plaire, non pas parce qu’il est jeune et beau mais surtout parce qu’il danse magnifiquement bien, fusionnant, au profit d’une écriture réinventée, le breakdance et le contemporain.

Sa danse est pure et instinctive, elle dessine avec une apparente légèreté une gestuelle complexe et poétique qui nous fascine et nous fait un bien fou. Bref, on adore ! Le grand public l’a découvert dansant pour Christine and the Queens ou en ouverture des Césars 2020 aux côtés de Florence Foresti.

Touche à tout, il réalise également des clips vidéo (la chanson Tout oublier d’Angèle), fonde sa compagnie La marche bleue tout en créant une marque de streetwear (Walk in Paris). Il vient au Radiant avec sa troupe de dix interprètes issus d’univers différents tels l’électro, le classique, le break, le contemporain dont il met en valeur la personnalité dans son nouveau spectacle Maison d’en face.

Posant sa scénographie dans l’intimité d’une salle à manger, un vase clos où des hommes et des femmes évoluent, il explore dans les moindres détails les sentiments amoureux et amicaux qui se créent ou se disloquent avec toute la sensibilité qui caractérise sa danse.

Maison d’en face de Léo Walk – Le 3 mai au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire