Une fillette d'un an a été retrouvée morte, poignardée par sa mère à Barberaz en Savoie. La jeune femme d'une trentaine d'années, inconnue de la justice, a été hospitalisée en unité psychiatrique.

Une journée qui aurait dû être paisible à Barberaz, en Savoie, a basculé dans l'horreur lorsque le corps sans vie d'une fillette âgée d'un an a été découvert dans l'appartement familial, samedi après-midi. Selon Le Dauphiné Libéré, l'enfant aurait été poignardée par sa mère, plongeant cette petite ville de près de 5000 habitants dans l'émoi et la tristesse.

Inconnue des autorités judiciaires, la mère de la fillette, âgée d'une trentaine d'années, a été jugée inapte à être placée en garde à vue traditionnelle, ce qui a entraîné son hospitalisation en unité psychiatrique pour une prise en charge appropriée.

Les circonstances entourant ce drame restent floues, et les habitants de Barberaz cherchent à comprendre ce qui a pu conduire à cette issue dramatique. Des témoignages affluent, tous décrivant la mère comme aimante et apparemment équilibrée, laissant ainsi les autorités perplexe face à cette tragédie soudaine et inattendue. Une enquête est toujours en cours.