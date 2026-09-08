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Un million de billets délivrés grâce au dispositif « Scolaire + Mobilité Région ». Crédit : Région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes : un million de billets délivrés grâce au dispositif "Scolaire + Mobilité Région"

  • par LR

    • Dans le cadre du dispositif "Scolaire + Mobilité Région", lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un million de billets TER ont été délivrés aux quelque 180 000 élèves bénéficiaires.

    Pari réussi pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La collectivité se félicite ce mardi du succès de son dispositif "Scolaire + Mobilité Région", l'abonnement qu'elle a créé il y a un an pour permettre aux quelque 180 000 élèves bénéficiaires du transport scolaire de voyager gratuitement dans les TER et les cars Région en dehors de leurs trajets scolaires, puisque fin août, le millionième ticket TER a été délivré. Selon la collectivité, le dispositif représente près de 100 000 trajets gratuits chaque mois.

    La collectivité présidée par Fabrice Pannekoucke salue également le dispositif, "devenu un véritable outil d’autonomie." L’enquête réalisée par la Région auprès de bénéficiaires confirmerait en effet que plus de la moitié des familles dont les enfants disposent du titre l’utilisent et "plus de 90 %" des familles considèrent que le titre encourage l’usage des transports en commun. Parmi les autres chiffres marquant, la collectivité note que 63 % des jeunes voyagent seuls en car Région Express et 46 % sont seuls dans les TER, et révèle aussi que sans ce dispositif, 43 % des bénéficiaires auraient délaissé le train et 46 % auraient renoncé au car au profit d'un autre mode de déplacement.

    Pour bénéficier du dispositif, le jeune doit simplement retirer un billet à 0 euro, disponible sur Oùra (billetterie créée par la Région), avant chaque trajet.

    Lire aussi : La Région Auvergne-Rhône-Alpes approuve 4 projets des futurs RER régionaux

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