Une distribution alimentaire destinée aux jeunes et aux étudiants prévue le 8 mai à Lyon

Une distribution de denrées alimentaires pour les moins de 25 ans et les étudiants aura lieu le samedi 8 mai à la mairie du 1er arrondissement de Lyon.

Les mairies du 1er et 4ème arrondissement, associées à plusieurs associations, s'organisent depuis le 19 avril pour collecter des denrées alimentaires non périssables, des fruits et légumes, et des produits d'hygiènes. Ils seront redistribués aux étudiants et aux jeunes de moins de 25 ans en difficulté le samedi 8 mai, 2 place Sathonay de 10 heures à 17 heures. Plusieurs associations seront présentes pour répondre aux questions et besoins des étudiants.

Depuis le début d'année, les initiatives de distribution alimentaire à l'égard des étudiants se multiplient à Lyon, face à leur précarité grandissante.

