Une des rues les plus chères de France se trouve à Lyon

Comme à son habitude, le deuxième arrondissement de Lyon est en tête du podium. La rue Gasparin, qui relie la place des Jacobins à la place de Bellecour (Lyon 2e), est la plus chère de Lyon.

Selon Meilleurs Agents, site spécialisé dans l’estimation immobilière, la rue Gasparin, qui relie la place des Jacobins à la place de Bellecour (Lyon 2e), est la plus chère de Lyon. La capitale des Gaules est la 7e ville de France où le prix de l’immobilier dans la rue la plus chère est le plus élevé.

Si le prix du m² à Lyon cote 4 816 € en moyenne, il peut varier entre 3 305 € et 6 225 € en fonction des adresses. Quant aux maisons, le prix moyen du mètre carré est nettement plus cher : à 5 952 € en moyenne (avec une fourchette variant entre 4 060 € et 7 800 €), cela fait un écart de +23,6 % par rapport aux appartements, d’après le site immobilier.

