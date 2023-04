Quelles sont les rues où le prix au m² est le plus élevé à Lyon ?

Le site Meilleurs Agents dévoile les rues les plus chères de Lyon. Les 2e et 6e arrondissement monopolise le podium.

Le site spécialisé, Meilleurs Agents, a publié son palmarès des rues lyonnaises où les prix de l'immobilier sont les plus élevés. La rue Gasparin, située en Presqu'île entre la place Bellecour et la place des Jacobins arrive en tête avec un prix de 7 134 € au m². C'est 40 % de plus que la moyenne à Lyon.

Une légère baisse des prix

Sans surprise, le cours Franklin Roosevelt et l'avenue Maréchal Foch, tous deux dans le 6e arrondissement, complètent le podium. A noter toutefois que les rues d'exception n'échappent pas à la légère baisse du marché de l'immobilier. La rue Childebert, tout proche de la place des Jacobin en Presqu'île a vu son prix moyen au m² baisser de près de 2 % pour stationner autour des 7 003 €. Enfin, la rue Malesherbes, dans le 6e arrondissement, est passée sous la barre des 7 000 € au m² avec une baisse de 6 % sur deux ans.

Le 6e arrondissement reste ainsi le plus cher, avec un prix moyen au m² de 6 388 €, suivi de près par le 2e arrondissement à 6 331 € au m². Le 1er arrondissement complète le podium, à 5 870 € au m².