Une circulation très difficile attendue dès ce vendredi dans la région lyonnaise

Pour ce weekend de Pentecôte, les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes s'annonce extrêmement chargée dès ce vendredi. Bison Futé dresse le drapeau rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Le départ en weekend approche et les routes du Rhône et de toute la région lyonnaise s'annoncent extrêmement chargées dès ce vendredi après-midi. Pour ce weekend de Pentecôte, Bison Futé dresse le drapeau rouge sur l'ensemble de l'Hexagone dans le sens des départs et le drapeau orange dans le sens des retours.

"Le week-end de la Pentecôte est le dernier week-end prolongé avant les vacances d’été et devrait, par conséquent, connaître de très nombreux déplacements de loisirs" estime Bison Futé sur son site internet. "Les départs du week-end devraient se répartir entre le vendredi après-midi et le samedi matin, dans une moindre mesure" poursuit-il dans ses prévisions. Ce vendredi, les difficultés pourraient débuter en milieu d'après-midi et se prolonger jusqu'en début de soirée.

Dans la région lyonnaise, l'Autoroute A7 ainsi que l'A46 seront à éviter dès le début d'après-midi. Le pic de bouchons pourrait être atteint aux alentours de 18h.

Si ce vendredi s'annonce compliqué sur les routes, lundi, Bison Futé a classé l'ensemble du territoire en orange. Les automobilistes devront s'attendre à une circulation difficile sur les routes et autoroutes du pays.