Monaco se rebelle et prend l'avantage du terrain face à l'Asvel

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

En difficulté et tancés par leur entraîneur, les joueurs de l'AS Monaco ont répondu présents jeudi dans la salle de l'Asvel (94-77) pour égaliser (1-1) et reprendre l'avantage du terrain en demi-finales du championnat.

La "Roca Team", double tenante du titre, aura l'occasion de faire un pas (série en trois matches gagnants) vers une quatrième finale de l'Elite de suite en cas de victoire dimanche à domicile. Elle retrouvera Gaston-Médecin dans de bien meilleures dispositions qu'elle n'avait quitté la LDLC Arena mardi, après avoir été rossée (94-74) en ouverture de la série.

Un revers sur le fond et la forme qui avait ulcéré son entraîneur Vassilis Spanoulis, de nouveau mécontent du peu de dureté montré par un groupe privé de sa vedette Mike James (suspendu après un écart disciplinaire) et Daniel Theis.

La vedette américaine et l'intérieur allemand étaient toujours absents deux jours plus tard, mais les Monégasques ont montré un tout autre visage, beaucoup plus proche de celui qui leur a permis d'atteindre la finale de l'Euroligue il y a moins de deux semaines.

Strazel et Loyd brillent

Concernés en défense (8 balles perdues en 1re période pour l'Asvel) et altruistes en attaque, les Monégasques n'ont laissé que peu d'espoirs aux Villeurbannais, menant 21 à 12 à la fin du premier quart-temps puis 47 à 28 à la mi-temps, dans le sillage de la doublette Georgios Papagiannis-Jaron Blossomgame à l'intérieur (17 pts et 8 rebonds à eux deux).

Derrière, le trio composé de Mathew Strazel (9 pts), Elie Okobo (8 pts à 2/3 à 3 pts et 3 passes décisives) et Jordan Loyd (5 pts) a rayonné. Strazel (21 pts au total) et Loyd (14 pts) n'ont pas baissé de pied en seconde période, précieux pour tuer dans l'oeuf les retours villeurbannais (47-36, 22e; 59-50, 28e), notamment par l'adresse extérieure du vétéran (37 ans, 10e saison au club) David Lighty (9 pts à 3/5 à 3 pts) ou un passage en zone.

Ainsi Loyd a-t-il permis à l'ASM de reprendre ses aises en toute fin de troisième quart-temps (66-52), grâce à un "2+1" (panier plus faute).

Dans le dernier quart-temps, le tandem composé de Mam Jaiteh (8 pts et 9 rbds) et Terry Tarpey (6 pts et 2 interceptions) a rapidement repoussé les Villeurbannais, qui avaient bien débuté (5-0 pour revenir à 66-57) mais ont dans la foulée perdu Nando De Colo, exclu après sa cinquième faute.