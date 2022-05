Jeudi 19 mai, Lyon a accueilli le 10e championnat de France cordistes. Les cordistes et les entreprises spécialisées en travaux d’accès difficile de toute la France se sont affrontés dans les airs de la Confluence.

Le 10e Championnat de France cordiste s’est déroulé au bord de la Saône à Lyon jeudi 19 et vendredi 20 mai. Plus de 100 cordistes, dont 5 femmes, issus de 17 entreprises spécialisées en travaux d’accès difficile se sont affrontés pendant ces deux journées suspendus dans le vide. Bien plus qu’une simple compétition entre professionnels, cet évènement a été l’occasion de faire découvrir un métier en plein développement et exercé par environ 15 000 personnes en France.

"L’ensemble des acteurs, entreprises, salariés, entreprises de travail temporaire, organismes de formation et de certification, organismes préventeurs, fournisseurs y sont les bienvenus. Ils peuvent non seulement profiter du spectacle des épreuves", Jacques Bordignon, président de France Travaux sur Cordes

Depuis la création du championnat en 2006, le syndicat français professionnel "France Travaux sur Cordes", tend à rassembler le plus de monde possible pour populariser ce métier qui exige des formations sanctionnées par des diplômes de certificat de qualification cordiste et de technicien cordiste. "L’ensemble des acteurs, entreprises, salariés, entreprises de travail temporaire, organismes de formation et de certification, organismes préventeurs, fournisseurs y sont les bienvenus. Ils peuvent non seulement profiter du spectacle des épreuves […] mais également échanger sur les actions en cours afin de poursuivre l’amélioration des pratiques professionnelles et la prévention des TMS", souligne Jacques Bordignon, président de France Travaux sur Cordes.

Une compétition dans les conditions du réel

Lors des épreuves, les cordistes ont été testés sur des mises en situation identiques à celles qu’ils côtoient au quotidien lors de travaux sur bâtiments, en industrie, sur falaises pour sécuriser les routes ou encore les ouvrages d’art.

Leurs capacités de déplacements dans des endroits fermés et ont été évaluées sur un silo de 21 mètres de haut. Les épreuves d’aptitudes, elles, se sont déroulées sur un ancien portique haut de 16 mètres et long de 52 mètres, autrefois utilisé pour déplacer les péniches. L’occasion pour les concurrents de mettre en évidence leur technique lors des déplacements sur corde.

Une finale à rebondissements

Après deux jours de compétitions intenses, Antoine Quidoz s’est retrouvé en finale face à Alban Girardin. Au terme d’une finale "pleine de rebondissements", les deux hommes se sont partagé la première place, Antoine Quidoz ayant vu son avance de 30 secondes lui être retirée à l‘issue de l’épreuve en raison d’une faute technique.

Chez les femmes, au terme d’épreuves très disputées c’est finalement Leslie Graff qui a été sacrée championne de France de la discipline. La prochaine édition, la 11e de ce championnat de France, se déroulera en 2024 à la Sucrière.

Le détail des résultats