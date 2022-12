Ski-alpinisme : 37e édition de la Pierra Menta

Les inscriptions pour la 37ème édition de la compétition de ski-alpinisme Pierra Menta sont ouvertes depuis jeudi 1er décembre.

La Pierra Menta est une compétition de référence dans le ski-alpinisme, un passage obligé pour l’élite de la discipline. Cette année, elle rassemble 210 équipes de 2 coureurs seniors et espoirs et 80 équipes de 2 coureurs juniors. La compétition se tiendra sur deux jours, du 8 au 11 mars 2023. Au programme, une course exigeante de 4 étapes en 4 jours.

La Pierra Menta, c'est le nom d'un sommet situé à Arêches-Beaufort en Savoie, une montagne qui culmine à plus de 2 700 mètres d'altitude. Cette dernière a donné son nom à une course reconnue qui compte 36 éditions. En 1986, une petite trentaine de skieurs alpinistes amateurs participaient à la première course, aujourd'hui, ils sont plus de 600 à tenter leur chance.

Pour s’inscrire, cela se passe sur le site officiel de la compétition. Un certificat médical valide pendant les dates de la course doit être présenté ainsi qu’une copie de la licence FFME avec assurance ou CAF avec assurance de personne.

