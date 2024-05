Déjections de rats, manque d’hygiène, la boulangerie de la gare à Saint-Priest a été fermée en urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle sanitaire.

Les fermetures administratives se succèdent dans le Rhône. Ce jeudi 23 mai, c’est la boulangerie de la gare à Saint-Priest qui a dû baisser son rideau temporairement après un contrôle d’hygiène de la préfecture du Rhône. Il lui est notamment reproché la présence de déjections de rats dans la réserve, le "défaut caractérisé de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements", mais également l’absence d’application du guide de bonne pratique d’hygiène et de traçabilité des matières premières et des produits semi-finis. Le tout constituant une "menace importante pour la santé des consommateurs."

Afin de pouvoir rouvrir ses portes, cette boulangerie de Saint-Priest devra mettre en place plusieurs mesures d’hygiène, à commencer par remplacer l’ensemble des ustensiles de cuisine, nettoyer et dégraisser les locaux et le matériel de cuisine ainsi que de rendre accessible en permanence tous les espaces de nettoyage et de désinfection. Les denrées devront pouvoir être tracées et protégées. Une liste des substances allergènes devra également être mise en place.

