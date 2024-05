Le centre commercial accueillera pour l'occasion des professionnels du droit, acteurs institutionnels et associatifs pour sensibiliser le public.

Le centre Westfield La Part-Dieu se prépare à accueillir la 7ème édition de la Journée nationale de l’accès au droit. Cet événement annuel se tiendra vendredi 24 mai de 9 h 30 à 16 h 30 devant les Galeries Lafayette, au niveau 0. L'objectif de cette journée est notamment de présenter l’offre de services en matière d’accès au droit. Mais aussi de favoriser une meilleure compréhension des droits et des recours disponibles pour tous.

De nombreux professionnels du droit disponibles pour les visiteurs

Gratuit et ouvert à tous, l'évènement rassemblera divers professionnels du droit, acteurs institutionnels et associations. Tous seront ainsi disponibles pour expliquer leurs rôles et missions et répondre aux questions des visiteurs. Pour n'en citer que quelques uns, des conciliateurs de justice, juristes, greffiers, commissaires de justice, notaires et avocats ont répondu présents. Les associations Amely, Le Mas et CIDFF seront également sur place pour offrir leurs conseils et leur expertise.

Afin de sensibiliser les visiteurs à des questions sociétales, l’association Lien Théâtre interviendra avec des pièces de happening sur le thème du harcèlement de rue. Avec ses 300 commerces et sa position centrale, Westfield La Part-Dieu bénéficie d'un large public, ce qui lui permet de toucher un maximum de personnes. L'évènement sera proposé gratuitement et en accès libre.

