L'enseigne préférée des français depuis deux ans ouvre une campagne de recrutement dans 68 magasins de la région ce samedi.

Action annonce une grande session de recrutement ce samedi 25 mai dans ses magasins d'Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de cette journée, les candidats auront l'opportunité d'échanger directement avec les recruteurs et certains collaborateurs pour découvrir leurs missions. Cette campagne vise ainsi à pourvoir 100 postes répartis dans 68 magasins de la région.

Différents postes pour différents profils

Parmi les postes disponibles, Action recherche notamment des responsables de magasin, responsables adjoints et employés de magasin. Ce dernier poste est proposé sous différents types de contrats. Des CDI et CDD à temps complet (35 heures) ou partiel (30 et 24 heures) sont ainsi disponibles. Si les postes d'encadrement nécessitent une première expérience managériale, les autres sont ouverts à tous les profils. Certains de ces postes sont d'ailleurs spécialement adaptés aux étudiants désireux de se former.

Les candidats pourront déposer leurs CV dans les des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Rhône, les magasins participants se situent par exemple à Lyon-Gerland, Lyon-Tissot, Rillieux-la-Pape, Saint-Priest, Tarare, Vaulx-en-Velin ou encore Villefranche-sur-Saône.

