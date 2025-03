Le procureur de Lyon a été saisi par France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes après les propos du président de région Fabrice Pannekoucke et son prédécesseur Laurent Wauquiez.

Après la plainte collective déposée officiellement il y a trois jours par des élus écologistes au conseil régional et plusieurs associations et syndicats, l'antenne régionale de France Nature Environnement réagit à son tour. La fédération d'Auvergne-Rhône-Alpes annonce avoir saisi la justice ce jeudi 27 mars, à la suite des propos tenus par le président de la Région Aura Fabrice Pannekoucke et son prédécesseur Laurent Wauquiez sur l'Office français de la biodiversité (OFB).

La FNE Aura, qui a adressé au procureur de Lyon Thierry Dran, une lettre en ce sens, indique avoir signalé, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale (qui permet à toute personne ayant connaissance d'une infraction d'en informer le procureur), "des propos qu’elle estime susceptibles de constituer un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion'".

"Ces déclarations, de par leur caractère méprisant, sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la dignité des agents de l’OFB et à diminuer leur autorité dans l’exercice de leur fonction, perturbant ainsi l’ordre public", écrit l'antenne régionale de la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement dans son courrier au procureur de Lyon, pour qui cette lettre représente une "atteinte à l'intérêt général".

Pannekoucke persiste ce jeudi

En février dernier, les deux membres du parti Les Républicains avaient envoyé une lettre aux agriculteurs de la région dans laquelle ils qualifiaient l'OFB de "coalition d'idéologues", empêchant les agriculteurs de "travailler et de vivre dignement". Plusieurs associations et syndicats s'étaient alors associés aux élus régionaux pour dénoncer "un courrier au ton populiste" et des propos destinés à créer "une hostilité et méfiance à l'égard des agents de l'OFB".

Ce jeudi matin, en marge de l'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, son président a ajouté : "J'espérais qu'à la faveur de notre courrier tout le monde essaierait de se hisser un peu pour faire le constat de ce qui n'est pas acceptable sur notre territoire. Mais au lieu de ça, on a une fois de plus des donneurs de leçons qui illustrent leur position par un dépôt de plainte".

Avant de conclure : "Le comportement de l'OFB n'est pas acceptable car il impacte directement ceux qui vivent sur notre territoire, à commencer par nos agriculteurs". Pour rappel, chaque année, au niveau national, l'OFB réalise 3 000 opérations de contrôle dans les quelque 400 000 exploitations. En moyenne, un agriculteur est donc contrôlé tous les 133 ans.

