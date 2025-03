Le groupe de protection sociale et patrimoniale Apicil, installé à Lyon, verra bientôt son nom aux côtés des compétitions de rugby organisées par l'EPRC.

Fondé en 1938 et basé à Lyon, le groupa Apicil, spécialisé dans la protection sociale et patrimoniale, devient le premier partenaire français de l'European Professional Club Rugby (EPRC). Organisateur de compétions européennes, telles que la Champions Cup et la Challenge Cup, l'EPRC intègrera le groupe français à ses compétitions dès les huitièmes de finale de la saison en cours. Et ce, jusqu'à la fin de la saison 2027-2028.

"La solidarité, l’engagement et la performance sont des valeurs que nous partageons avec le rugby, un sport collectif où chaque membre de l’équipe compte et qui développe à la fois la confiance en soi et les interactions sociales", se félicite Philippe Barret, directeur général d'Apicil.

Le groupe a également annoncé récemment la signature d'un partenariat avec la Fédération française de rugby (FFR).

