Une adolescente lyonnaise en fugue prostituée à Nice

Deux adolescents lyonnais ont été retrouvés à Nice après leur récente fugue. La jeune fille était sous l'emprise d'un proxénète local.

Léa et Enzo sont originaires de la région lyonnaise. Récemment, ils ont tous deux fugué en direction de Nice. Là ils font la rencontre d'un individu d'une vingtaine d'années prénommé Yanis. Ce dernier était présenté devant le tribunal correctionnel pour avoir prostitué la jeune Léa alors âgée de 15 ans.

Un parcours difficile

Léa fugue en compagnie de son petit ami Enzo pour éviter d'être placée en famille d'accueil, selon les informations de Nice-Matin, elle s'était déjà prostituée à Lyon et à Marseille. Quant à lui, Enzo est connu des services de police pour des vols, du deal ou de la détention de produits stupéfiants.

Yanis D. : proxénète

Le jeune homme de 20 ans rencontre les deux adolescents qui le trouvent "gentil". Très vite il devient agressif selon eux. Il aurait payé la chambre d'hôtel ou Léa se prostituait. En échange, cette dernière lui versait 50% de ses recettes. Yanis a été condamné pour proxénétisme aggravé, 1 an de prison et 2 500 € de dommages et intérêts à verser à Léa.