Un rassemblement se tient ce mercredi 3 mai devant la cour d'assises de Lyon alors que des militants interpellés en marge de la manifestation du premier mai sont jugés.

Ils sont une vingtaine à s'être rassemblés sur le parvis du palais des 24 colonnes à Lyon. Nathan Chaize, notre journaliste sur place, indique que les manifestants viennent d'horizons très différents : Dernière Rénovation, NPA, la CGT ou encore Solidaires. Ils sont présents cet après-midi du mercredi 3 mai pour dire leur mécontentement face au nombre de manifestants interpellés lors de la manifestation du lundi 1er mai.

Un black bloc conséquent s'était formé devant le cortège de l'intersyndicale. Banques, assurances et autres commerces ont subit de lourds dégâts tout au long de la manifestation. Aussi, de nombreux affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre qui ont répliqué à l'aide de plus de 800 moyens lacrymogènes et 7 500 litres d'eau. Sur place, Alfred Bozon, un militant CGT fustige la gestion policière de la manifestation. "Nous nous sommes retrouvés acculés sur le pont de la Guillotière", dénonce-t-il.

Lire aussi : Manifestation du 1er-Mai : 7 500 litres d'eau et 818 lacrymogènes utilisés

Des "interpellations arbitraires"

Alfred Bovon, se dit indigné : "des manifestants se sont faits arrêtés de manière arbitraire, ils étaient simplement assis à Bellecour." En effet, c'est à la fin de la manifestation que la grande majorité des interpellations ont eu lieu. Le militant dénonce, par ailleurs, les arrestations basées sur le code vestimentaire. "Porter un tee-shirt noir suffit", lance-t-il.

La préfecture du Rhône indiquait que plus de 30 personnes avaient été arrêtées lors des dégradations d'un Monoprix ainsi que dans un hall d'immeuble. Par la suite, les forces de l'ordre avaient ordonné la dispersion des manifestants encore présents sur la place Bellecour. Quelques individus ont été interpellés par la suite. Au total, 66 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre ce 1er mai, 27 ont été relâchées suite à leur garde à vue et 39 seront finalement jugées.

Lire aussi :