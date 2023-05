Interviewée par BFMTV au lendemain des dégradations commises à Lyon lors de la manifestation du 1er-Mai, la préfète du Rhône a pointé du doigt le rôle de casseurs « dangereux pour notre démocratie ».

Les scènes de désolation laissées à Lyon par le cortège de la manifestation du 1er-Mai ont fait vivement réagir depuis 24 heures. Au lendemain des très importantes dégradations commises sur les commerces de l’avenue Jean-Jaurès ou encore du cours Gambetta, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a dénoncé le rôle de "2 000 manifestants à risque, dont 1 000 blacks blocs". Et d’ajouter au micro de BFMTV : "C’est dommage parce que cette manifestation devait permettre de passer des messages et malheureusement on parle beaucoup plus des violences".

D’après la préfète, ces personnes seraient majoritairement issues "de la région lyonnaise, mais il pouvait y avoir des personnes venues d’autres régions, voire d’autres pays. D’où qu’ils viennent ils étaient dangereux pour les commerçants, pour la ville de Lyon, ses habitants, mais aussi notre démocratie".

Désaccord avec le maire de Lyon

Après que plusieurs magasins aient été pillés durant la journée, à l’instar du Naturalia de l’avenue Jean-Jaurès, du Carrefour City situé à proximité ou encore du Monop’ de la place Antonin-Poncet, le maire de Lyon Grégory Doucet avait demandé lundi à l’État de créer un fond d’urgence pour aider les commerçants victimes de violences en manifestations.

Une requête qui avait fait bondir son opposition sur les réseaux sociaux et que la préfète du Rhône voit elle aussi d’un mauvais oeil. "Je vais vous donner mon avis qui n’engage que moi. Dire que l’État va indemniser les commerçants c’est quelque part permettre aux blacks blocs et aux gens violents de dire « Finalement l’État paye, donc on peut casser ». Il faut faire attention aux messages que l’on passe", a expliqué Fabienne Buccio après avoir été interrogée sur ce sujet par nos confrères.