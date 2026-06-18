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La canicule perdure à Lyon. @GL

Un vendredi touché encore par la canicule, 36 degrés attendus à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Ce vendredi 19 juin, Lyon sera encore durement touchée par l’épisode caniculaire qui touche la région depuis plusieurs jours.

    La canicule continue de fortement toucher l’agglomération lyonnaise. En ce vendredi 19 juin, le temps s’annonce ensoleillé, accompagné d’une chaleur étouffante jusqu’en fin de soirée. À noter la présence d’un vent soutenu, venu du sud, avec des rafales atteignant les 50 km/h par moment.

    Ce matin, il fait déjà 23 degrés. Le thermomètre atteindra les 36 degrés dans l’après-midi. Cela équivaut à 10 degrés au-dessus des normales de saison.

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