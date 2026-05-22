Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi particulièrement chaud pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec un mercure qui s'envolera jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi.

    Le temps s'annonce particulièrement estival ce vendredi 22 mai 2026 à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Le soleil sera marqué et brillera du matin au soir avec des températures en forte hausse par rapport à la semaine dernière.

    Si ce matin le mercure affiche 11 degrés, il fera jusqu'à 29 degrés à Lyon cette après-midi. Des valeurs 7 à 8 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait se maintenir encore quelques jours à Lyon.

    à lire également
    Police Décines
    Incendie mortel à Décines : quatre personnes interpellées et placées en garde à vue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un vendredi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:13
    "Faire dialoguer l’intelligence artificielle avec les pratiques artistiques" : la Nuit des musées à Lugdunum 07:00
    Police Décines
    Incendie mortel à Décines : quatre personnes interpellées et placées en garde à vue 21/05/26
    Suppression des ZFE censurée par le Conseil constitutionnel : "Cette décision légitime cet outil", juge Grégory Doucet 21/05/26
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Aucun train ne circulera entre Saint-Etienne et Givors du 23 au 25 mai 21/05/26
    d'heure en heure
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    "Un bilan positif, mais avec un effet de seuil" : a-t-on mieux respirer en Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ? 21/05/26
    ZFE
    Loi de simplification : le Conseil constitutionnel censure la suppression des ZFE 21/05/26
    OL Lyonnes - Paris FC : un village d'animations installé sur la place Bellecour le mercredi 27 mai 21/05/26
    "Faire mieux avec moins" : la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes fait le bilan de 2025 21/05/26
    TCL
    Numéros de lignes, nouvelles couleurs... : à Lyon, le réseau TCL prépare sa rentrée 21/05/26
    50 maires, dont Grégory Doucet, appellent l'État à pérenniser l’encadrement des loyers 21/05/26
    Impôts
    Plus que 15 jours pour déclarer ses impôts en ligne dans le Rhône 21/05/26
    Bron : route de Genas, la boulangerie Paneo assignée en justice par les propriétaires du terrain 21/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut