Un vendredi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

C'est un vendredi particulièrement chaud pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec un mercure qui s'envolera jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi.

Le temps s'annonce particulièrement estival ce vendredi 22 mai 2026 à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Le soleil sera marqué et brillera du matin au soir avec des températures en forte hausse par rapport à la semaine dernière.

Si ce matin le mercure affiche 11 degrés, il fera jusqu'à 29 degrés à Lyon cette après-midi. Des valeurs 7 à 8 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait se maintenir encore quelques jours à Lyon.