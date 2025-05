Un vendredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

C'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies qui attend l'agglomération lyonnaise ce vendredi 23 mai 2025.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, c'est une journée entre nuages et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Des nuages plus ou moins présents qui déborderont du nord avec une ondée possible avant le sous.

Côté températures ce sera encore un peu juste pour la saison avec un thermomètre qui affiche seulement 8 degrés ce vendredi matin et qui atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée.