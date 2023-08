L’une des dernières mosaïques installées à Lyon est un Mario Picsou. (Crédit In The Woup)

Depuis une dizaine d'années, le Lyonnais "In the Woup" colore les rues de Lyon et Villeurbanne de ses Mario customisés, en mosaïque. Rencontre avec un artiste soucieux de son anonymat.

Vous les avez sûrement aperçus, au détour d'une rue, d'un pont... les Mario en mosaïque pullulent dans les rues de Lyon. Derrière ces œuvres originales, se cache In the woup, un street-artiste plutôt discret, préférant rester dans l'anonymat. Âgé d'une trentaine d'années, ce Lyonnais s'est lancé le pari il y a une dizaine d'années de créer un univers autour du célèbre personnage de jeu vidéo, Mario Bros, en l'associant à d'autres personnages tout aussi connus : La petite Sirène, Asterix et Obelix ou encore les Tortues Ninja, donnant ainsi naissance à des chimères de Mario, grimé en Ariel, en Raphaël, en Obélix, en Picsou.

In the Woup lors de la pose de l'une de ses oeuvres, rue Paul-Chenavard, à l'angle de la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. (Crédit In the Woup)

40 œuvres à Lyon, et 12 pays

Les Lyonnais peuvent découvrir plus d'une quarantaine de mosaïques, dans les rues du Vieux-Lyon, à Bellecour, dans le 7e arrondissement, à la gendarmerie de Villeurbanne, à côté de la place des Terreaux... Les Mario de In The Woup sont également visibles dans 52 villes, à l'instar de Rennes, Nantes, Nancy, Grenoble, et 12 pays puisque ses créations s'affichent en Slovénie, au Mexique, en Inde, en Croatie, etc.

Le trentenaire l'assure, il n'a jamais été arrêté par la police pour avoir installé l'un de ses Mario dans la rue. Il ne se cache d'ailleurs pas pour le faire, puisque que gilet jaune sur le dos et casque de chantier blanc vissé sur la tête, pour "ne pas se faire reconnaitre", précise-t-il, il travaille même en journée comme le montrent certaines photos prises à Lyon.

Prochain défi, une fresque de 2m à Villeurbanne

Autodidacte, l'artiste lyonnais confie nourrir cette passion depuis son adolescence, lors de laquelle il s'est d'abord essayé aux pochoirs. Désormais, il "prépare toutes [ses] œuvres sur le digital et essaye d'imaginer à quoi ressemblerait Mario avec d'autres costumes présents dans d'autres univers [qu'il] affectionne".

"Je fais ces Mario avec plaisir. Mes œuvres colorées touchent tout le monde et ça renvoie à des moments agréables de leur vie" In the woup, street-artiste lyonnais

Son imagination ne s'arrête pas là, puisqu'il compte réaliser une fresque grand format, de deux mètres de hauteur, en partenariat avec la mairie de Villeurbanne. "En offrant 25 œuvres à l'Hôpital femme mère enfant de Bron et en customisant les locaux des soignants, j'essaye de toucher un maximum de public", ajoute le Lyonnais.

Ses œuvres sont à découvrir dans les rues de Lyon et de Villeurbanne, sur son site, mais aussi à l'occasion de la 5e édition du Peinture Fraîche Festival, prévue du 11 octobre au 5 novembre 2023 aux anciennes usines Fagor-Brandt.