Alors que le moustique tigre est désormais bien implanté en Auvergne-Rhône-Alpes, 24 cas de dengue et un de Un cas de chikungunya ont été relevés dans la région. Pour l'heure il ne s'agit toutefois pas de cas autochtone.

Depuis le 1er mai, l’ARS scrute et alerte sur la présence du moustique tigre détectés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura). "Même si le nombre de cas est moins important que 2019 ou 2021, il faut toujours faire attention", souligne l’Agence régionale de santé (ARS). En effet, en piquant les humains, le moustique tigre peut transmettre des virus comme ceux de la dengue ou encore du chikungunya.

13 cas dans le Rhône

À ce stade au niveau de la région AURA, 24 cas de dengue et un de chikungunya ont été recensés en 2023. Le département du Rhône est celui le plus touché avec 13 cas identifiés. Ce chiffre ne serait pourtant pas si alarmant si l’on compare avec l’année 2022, où plus de 100 cas de dengue avaient été recensés dans la région. Pour ce qui est de la dangerosité, l’ARS se veut aussi rassurante, "ce n’est pas dangereux, sauf si une personne est allergique. Il faut juste veiller à limiter sa propagation", affirme l’agence. Après une piqûre, le malade peut présenter des symptômes de fortes fièvres et de douleurs articulaires.

Pas de cas autochtone

Toutes les personnes contaminées ont attrapé le virus à l’étranger et non dans le pays. À ce jour, il n’y a pas de cas autochtone, qui se définit par une personne ayant contracté la maladie localement. Pour la répartition des cas importés de dengue dans la région AURA, sept revenaient tout juste de Guadeloupe et quatre de la Thaïlande. Pour le cas de chikungunya il a été importé de Côte d'Ivoire.

Les culicidés, qui profitent des beaux jours pour pondre des oeufs, peuvent se reproduire à partir du moment ou les températures sont supérieures à 23°C durant la journée et 15°C pendant la nuit. Afin de lutter contre leur reproduction massive l’ARS préconise, d'"enlever tous les contenants avec de l’eau, de tout vider dans le jardin s'ils ne sont pas fermés parce que le moustique dépose ses oeufs a côté des petits plans d’eau".

