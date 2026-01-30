Actualité
Photo d’illustration. © Tim Douet

Un sexagénaire ivre et armé d'un couteau interpellé à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 29 janvier en soirée, un sexagénaire ivre a sorti un couteau rue Gabriel Péri à Villeurbanne. Menaçant, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

    Jeudi 29 janvier en soirée, un sexagénaire ivre a exhibé un couteau en pleine rue Gabriel Péri à Villeurbanne. Armé de son arme blanche, l'homme âgé de 63 ans se serait alors montré menaçant envers plusieurs passants. Selon les informations d'Actu Lyon, l'homme aurait été interpellé par les forces de l'ordre avant qu'il n'y ait quelconque blessé.

    Après un tour en cellule de dégrisement, le sexagénaire a été placé en garde à vue. Une fois sobre, l'homme a reconnu les faits avant d'expliquer un malaise profond. Selon les informations du Progrès, l'individu était déjà connu des services de police pour des faits de menace avec arme.

    Une enquête est en cours.

    Lire aussi : La délinquance en hausse en 2025 dans le Rhône

    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

