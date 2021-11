Un salon dédié aux seniors s'installe à Lyon les 24 et 25 novembre

Le salon de Lyon dédié aux seniors s'ouvre pour une 6ème édition à Lyon, les 24 et 25 novembre 2021 à la Cité Internationale. Les visiteurs pourront y trouver des informations adaptées pour leur retraite, l'emploi des plus de 50 ans, la santé, l'habitat... Le salon intitulé "Horizon Seniors" réunira de 9h30 à 18h une cinquantaine d'exposants et 38 associations.

Des conférences, des animations et des ateliers seront organisés tout au long de ces deux journées. Dix-huit conférences animées par des experts rythmeront le salon sur divers sujets : l'amour à tous âges, améliorer la vie des seniors à domicile : l’importance d’une alimentation-santé, la mémoire au fil des années...

L'entrée est de 5 euros et le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'évènement.